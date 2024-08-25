Включая Cyberpunk 2077 и Horizon Forbidden West.

Мини-ПК на базе новейшего процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 попал в руки рецензентов почти за два месяца до официального релиза, и результаты поражают. Ютубер ETA Prime подверг прототип Souyo S9 AI тщательному тестированию, и его производительность оказалась крайне высокой, даже без выделенного GPU.

Чип Ryzen AI 9 HX 370 "Strix Point" построен на архитектуре Zen 5 и может похвастаться 12 ядрами, разделенными на четыре высокопроизводительных ядра Zen 5 и восемь ядер Zen 5c.

Главной особенностью этой системы является интегрированная видеокарта Radeon 890M. Ранее в этом месяце мы видели многообещающие результаты игровых бенчмарков, и мини-ПК подтверждает, что этот GPU работает исключительно хорошо в компактном форм-факторе.

Бенчмарки ETA Prime показывают, что Souyo S9 AI справляется с играми AAA в разрешении 1080p с плавностью 60 кадров в секунду. Например, в Cyberpunk 2077 средний показатель составил 74 fps, в Starfield – более 70 fps, в Hogwarts Legacy – около 72 fps, а в Mortal Kombat 1 – 60 fps.

Одним из наиболее примечательных аспектов является способность мини-ПК справиться с Horizon Forbidden West, игрой, известной своими высокими требованиями к графике. В отличие от APU прошлого поколения, которые с трудом удерживали 60 кадров в секунду даже в 720p при низких настройках, Souyo S9 AI стабильно превышает 60 fps в 1080p на низких настройках.

Что касается дизайна мини-ПК, то на передней панели расположены два порта USB-A и один порт USB-C, хотя последний на рассматриваемом устройстве был нерабочим. На задней панели расположены два выхода HDMI, Ethernet, два дополнительных порта USB-A и один USB-C.