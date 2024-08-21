Игра Indiana Jones and the Great Circle в первый же день будет доступна в сервисе Game Pass Ultimate

Согласно последней информации, долгожданная игра Indiana Jones and the Great Circle станет доступна геймерам в финальном варианте в начале зимы, а именно 9 декабря. Сначала в число этих геймеров не войдут обладатели PlayStation 5. Поиграть можно будет на персональных компьютерах и консолях последнего поколения Microsoft Xbox. Также игра будет предлагаться в сервисе Game Pass Ultimate. На PlayStation 5 её предстоит ждать до будущей весны.

Разработкой игры занимается дочерняя компания Xbox MachineGames, а издаёт её Xbox, поэтому более позднее появление на PlayStation вряд ли должно удивлять. Можно порадоваться, что вообще есть планы выпустить её на этой платформе. Правда, не далее как в феврале генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер утверждал, что The Great Circle не выйдет на PS5 или Switch. При этом некоторые другие игры, разработанные Xbox, должны были появиться на конкурирующих консолях. Это не помешало появлению слухов о том, что Индиана Джонс всё же доберётся до PlayStation 5.

Microsoft купила компанию ZeniMax и MachineGames в 2021 году, примерно в одно время с id Software, Arkane и Bethesda Game Studios. В июне прошлого года, в рамках судебных слушаний, вице-президент Bethesda Пит Хайнс рассказал, что Disney и ZeniMax с самого начала собирались представить игру на нескольких платформах. Эксклюзивом для Xbox она оказалась только после одобрения покупки ZeniMax Microsoft.