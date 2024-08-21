За этот месяц было продано 2,4 миллиона игр, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году.

Продажи видеоигр в Европе в июле месяце выросли, несмотря на отсутствие крупных релизов. В этом месяце было продано 2,4 миллиона видеоигр, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Хотя не было значительных новых игр, рост продаж может быть объяснен проведением чемпионата Европы по футболу. Игры, связанные с футболом, включая EA Sports FC 24, стали особенно популярными в это время. Некоторые игры также получили бонусные акции, что также способствовало их продажам.

Вместе с тем, продажи консолей в Европе снизились на 46% по сравнению с прошлым годом. PlayStation 5 и Nintendo Switch остаются лидерами продаж, но их продажи все равно упали на 56% и 29% соответственно. Xbox занимает третье место по продажам, но его продажи снизились на 42% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, не было никаких значительных новостей о новых консолях или презентациях.

Список лучших игр в июле включает прошлогодние игры, с небольшими исключениями. Лидером продаж остается Grand Theft Auto V, а на втором месте - Elden Ring. Несмотря на то, что это прошлогодняя игра, It Takes Two попала на десятое место. Luigi's Mansion 2 HD является единственной игрой в списке, выпущенной в этом году.

Хотя продажи видеоигр в Европе в июле выросли, это не означает, что такая тенденция будет продолжаться в будущем. Без крупных релизов и новых консолей в ближайшем будущем, рынок видеоигр может столкнуться с снижением спроса.