В следующем году может быть выпущено 39,4 млн ноутбуков Microsoft Copilot+

Поскольку спрос на приложения с поддержкой искусственного интеллекта продолжает расти, растёт и спрос на аппаратные компоненты для их работы. Во втором квартале рост поставок компьютеров AI PC увеличился вдвое по сравнению с первым кварталом, и в следующем году также прогнозируется экспоненциальный рост.

Фирма Omdia выдала прогноз по поставкам ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта. За год рост поставок ноутбуков на архитектуре Arm может составить 533,5%.

В абсолютных величинах это означает рост с 800 тысяч до 5,2 млн. В таком случае это будет самый резкий рост в истории, но он продолжится и дальше, по меньшей мере, до 2029 года. Хотя темпы роста будут ниже по сравнению с 2025 годом, в 2026 году ожидается 14,5 млн экземпляров ноутбуков на архитектуре Arm. В следующем году рост будет почти двукратный — до 28,3 млн экземпляров. В 2028 году будет выпущено уже 47,7 млн таких ноутбуков, а в 2029 году — 59 млн.

Будет продолжаться рост и ноутбуков на архитектуре x86, но не так быстро. В результате доля ноутбуков на Arm к 2029 году достигнет 32,7%.

Распространение таких устройств упростит работу создателям контента. Пользователи без каких-либо знаний в области создания изображений и видео также смогут создавать контент самостоятельно. Учителя получат возможность быстрее создавать учебные материалы при помощи интерактивных изображений или аудиовизуальных материалов.

Кроме того, ноутбуки на Windows будут выигрывать по сравнению с предложениями Apple за счёт наличия дискретной видеокарты. Графическая производительность у них выше, а энергопотребление может быть меньше.

Аналитики полагают, что если Microsoft представит ноутбуки для геймеров или создателей контента на процессоре Arm мощностью 45–80 Вт с дискретной видеокартой при толщине не более 16 мм с тонким и лёгким экраном OLED, продажи MacBook Pro могут сократиться.

За сегмент ноутбуков на x86 тоже можно не беспокоиться благодаря Microsoft Copilot+. В следующем году ожидается 34,2 млн поставок, затем 60,7 млн, 91,3 млн, 107,7 млн и 121 млн в 2029 году. Это будут устройства на процессорах AMD и Intel.

Также конкуренцию могут составить предложения Nvidia, разработанные совместно с компанией MediaTek и другими. Пока индустрия находится на начальном этапе, и невозможно с уверенностью утверждать, что данные прогнозы сбудутся.