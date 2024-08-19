Oppo предлагает недорогой смартфон с защитой военного уровня MIL-STD 810H

Китайский производитель Oppo недавно представил в Индии новый смартфон начальной ценовой категории. Модель Oppo A3 5G была анонсирована по скромной цене, что не мешает устройству обладать экраном с высокой частотой обновления. Также ставка здесь делается на высокий уровень долговечности. Корпус отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD 810H. Работать с устройством можно даже мокрыми руками. Имеется защита от жидкости и сертификат SGS устойчивости к падениям.

Используется LCD-панель размером 6,67 дюйма с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса касания 240 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Дисплей поддерживает 83% цветового диапазона NTSC и защищён стеклом Panda.

Внутри находится процессор MediaTek Dimensity 6300, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 120 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. Память можно расширить виртуально ещё на 6 ГБ и установить карту памяти microSD.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, также имеется портретная камера на 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 5 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 5100 мАч, мощность зарядки — 45 Вт. Установлена система Android 14 с программной оболочкой ColorOS 14. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев, есть разъём для наушников, Bluetooth 5.3, поддержка двух SIM-карт, 5G и Wi-Fi 5.

Доступны синие и красные цветовые варианты. Единственная конфигурация 6/128 ГБ в пересчёте с местной валюты стоит 17160 руб.