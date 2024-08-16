Они будут иметь дисплей с четырëхугольным изогнутым стеклом одинаковой глубины.

Ожидается, что новые флагманские смартфоны от Oppo и OnePlus, серия Oppo Find X8 и OnePlus 13, будут иметь одинаковые дисплеи согласно недавнему сообщению от надёжного инсайдера Digital Chat Station (DCS). Согласно его данным, все три устройства — Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8 Ultra и OnePlus 13 — будут иметь дисплеи с четырëхугольными изогнутыми стеклами одинакового изгиба. Это подразумевает, что все три устройства будут иметь приятный внешний вид, демонстрируя единый дизайн обеих компаний.

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Помимо этого, DCS также утверждает, что OnePlus 13 и Oppo Find X8 Ultra могут использовать одинаковую панель LTPO OLED, поставляемую компанией BOE. Оба устройства, как сообщается, будут иметь 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 3168 пикселей. С другой стороны, Oppo Find X8 Pro будет оснащён небольшим 6,78-дюймовым экраном LTPO OLED, обеспечивающим разрешение 1264 x 2780 пикселей. Кроме того, DCS предполагает, что их рамки будет минимизированы со всех четырёх сторон.

Что касается стандартной версии Oppo Find X8, то DCS предполагает, что она будет иметь немного меньшую OLED-панель размером около 6,5 дюймов или 6,6 дюймов, которая, как сообщается, имеет разрешение 1256 x 2760 пикселей. Ожидается, что Find X8 и Find X8 Pro выйдут на рынок в октябре 2024 года. Выход Find X8 Ultra состоится примерно в январе 2025 года. А OnePlus будет официально представлен в октябре или ноябре этого года.