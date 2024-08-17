Стоит иметь в виду, что список не окончательный и может быть расширен другими моделями

Android 15 может стать одним из самых интересных обновлений за последние годы. Сейчас уже есть доступ к бета-версиям, которые раскрыли множество подробностей о новых интересных функциях и улучшениях, таких как спутниковая связь, обнаружение кражи, личное пространство и многое другое.

Все ждут, пока Google выпустит стабильную версию Android 15. Между тем пользователи хотят убедиться, что их устройство имеет право на обновление, как только производитель его выпустит. Ознакомиться со списком устройств, поддерживающих Oppo Android 15 можно по этой ссылке. К сожалению, это будет последнее обновление Android для многих устройств бренда.

Ниже представлен список телефонов Oppo, которые перестанут получать обновления ОС после Android 15. Это поможет определить, когда следует обновить свой смартфон, чтобы продолжать пользоваться новейшими функциями и улучшениями.

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9

Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 8T

Oppo F23

Oppo K11x

Oppo K11

Oppo A60

Oppo A3 Pro

Oppo A3x

Oppo A3

Стоит отметить, что это не официальный список. Он подготовлен после анализа политики обновления устройств и прошлых выпусков. В этот список входят только устройства с оболочкой ColorOS, а не устройства с операционной системой Origin, которая является эксклюзивной для Китая.

Android 15 в настоящее время находится на этапе тестирования платформы, являющегося заключительным в разработке, на котором устраняются ошибки и проблемы. Однако стабильный релиз уже не за горами.

Стабильная версия Android 15, скорее всего, будет выпущена примерно в октябре, поскольку Google до сих пор придерживается графика, аналогичного прошлогоднему. Новейшие модели Google Pixel обычно являются первыми телефонами с новой ОС из коробки, и в этом году все ожидали того же с Android 15, но этого не произошло. Недавно выпущенная серия Pixel 9 работает под управлением Android 14 вместо Android 15.

Как только стабильная сборка будет запущена, Google начнет распространять ее на подходящие модели Pixel. Затем очередь настанет для моделей других брендов, после внесения изменений в свои пользовательские интерфейсы (например, ColorOS), что может занять от нескольких недель до месяцев.

В прошлом году Oppo начала выпуск стабильного обновления Android 14 в ноябре, и ожидается аналогичный срок и в этом году. Если получить обновление хочется раньше других, то можно присоединиться к бета-программе Android 15, чтобы получить ранний доступ к новым функциям и другим изменениям. Бета-программа в настоящее время доступна для владельцев Oppo Find N3, но в ближайшие недели она должна распространиться на большее количество устройств.