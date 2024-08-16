Samsung может сменить название своих флагманских смартфонов следующего поколения

Когда-то серия Samsung Galaxy Note дала старт увеличению размеров экранов смартфонов, которые в те времена были размером 4 дюйма, а то и меньше. Выпустив несколько поколений этих устройств, Samsung прекратила их производство, но скоро это может измениться. Согласно появившейся информации, в следующем году вместо флагманской модели Galaxy S25 Ultra южнокорейская компания может представить Galaxy S25 Note. Название Galaxy S25 Plus также могут поменять.

Недавно Google представила свою новую линейку смартфонов, где появился аппарат под именем Pixel 9 Pro XL. Название складного смартфона Google тоже изменилось, поэтому Samsung станет не первым производителем, который меняет привычные имена своих главных мобильных устройств. У пользователей это может создать впечатление, что меняется не только название, но и сами смартфоны — в лучшую сторону. О намерениях Samsung рассказал известный инсайдер Йогеш Брар.

Название Galaxy S25 Note должно показать, что покупатели получают флагман премиального уровня, выше которого ничего нет. Также здесь может быть предложен стилус S-Pen. Что касается Galaxy S25 Plus, его могут переименовать в Galaxy S25 Pro.

Galaxy S25 Note может получить 16 ГБ оперативной памяти, выделяясь на фоне остальных представителей новой серии.