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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung обзаведётся сканером High-NA EUV к началу следующего года
Или даже к концу текущего.

Intel считается крупнейшим получателем литографических систем ASML с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV), но Tom’s Hardware со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщает, что к концу текущего года или началу следующего соответствующее оборудование получит и компания Samsung Electronics. Выпускать чипы с его использованием компания собирается примерно с середины 2025 года, но это будут буквально штучные прототипы, поскольку в массовом производстве такие сканеры будут внедрены лишь к 2027 году.

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Источник изображения: Администрация президента Южной Кореи

Samsung также озаботилась приобретением оборудования для инспекции фотомасок японской компании Lasertec, которое уже оптимизировано для EUV-литографии с высоким значением числовой апертуры. Компания TSMC, тем временем, также планирует получить свой первый литографический сканер класса High-NA EUV к концу этого года, но в массовом производстве подобное оборудование начнёт применять не ранее 2028 года, когда освоить выпуск чипов по технологии A14.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #high-na euv
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