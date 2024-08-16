Google работает над обновлением YouTube на Android

Если обычно в приложениях Google используются сходные элементы интерфейса ради повышения узнаваемости бренда, в YouTube мобильный дизайн самобытный. Так будет оставаться и в дальнейшем, что видно из планов разработчиков. Согласно последней информации, создатели YouTube тестируют размытое нижнее меню в версии приложения на Android.

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Меню осталось компактным и использует текстовые метки, а также немного изменившиеся иконки «Главная» и «Подписки». Меню перестало быть сплошным и стало полупрозрачным, показывая фон и ленту. Навигация с тремя кнопками делает нижнее меню более высоким. Если же используется навигация жестами, эффект не так явно выражен.

В разделе «Вы» размытие меню на тёмном фоне почти незаметно. Это изменение последовало за изменением дизайна мини-плеера, который теперь не закреплён в нижнем меню.

Несмотря на информацию об этих изменениях, они пока появились не у всех пользователей Android-версии YouTube. Распространение обновления может вестись поэтапно и занять какое-то время.