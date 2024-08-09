Однако это всего лишь слухи, не имеющие под собой фактов.

В социальных сетях активно обсуждается возможность блокировки Google в России и создания аналога китайского независимого интернета. Эти слухи возникли на фоне перебоев в работе YouTube, однако они, как сообщается, не соответствуют действительности. Данную информацию опровергли журналисты URA.RU в сотрудничестве с «Лапша Медиа» в рамках их совместного проекта по борьбе с фейковыми новостями.

В распространяемых сообщениях утверждается, что YouTube и другие сервисы Google скоро станут недоступны в России, и пользователям рекомендуется переходить на другие платформы. Кроме того, некоторые пользователи предсказывают создание автономного интернета в стране, подобного китайскому. Однако все эти утверждения являются ложными.

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Депутат Госдумы Алексей Диденко официально заявил, что информация о возможной блокировке Google в России не соответствует действительности. Ещё один депутат, Антон Горелкин, также развеял слухи, отметив, что замедление YouTube из-за износа оборудования для кеширования не окажет значительного влияния на работу других сервисов Google в России. По его словам, блокировка видеохостинга в России даже не рассматривается как возможный сценарий. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Информация о создании независимого интернета также не находит подтверждения, поскольку ни на сайте Роскомнадзора, ни в других официальных источниках такие планы не фигурируют.