Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Процессоры Intel Xeon 6900P Granite Rapids с 120 P-ядрами и 744 МБ кэша заметили на Geekbench 6
Новый Intel Xeon увидели на двухсокетной платформе

В базе данных бенчмарка Geekbench 6 обнаружился процессор Intel Granite Rapids Xeon 6900 с 120 вычислительными P-ядрами. Он работал на платформе Intel AvenueCity RVP (Reference Evaluation Platform), оснащённой двумя сокетами LGA 7529 и многочисленными слотами для оперативной памяти DDR5. Процессор является инженерным образцом. Он поддерживает 240 потоков команд и работал на номинальной частоте 1,8 ГГц. Объём кэша L2 у него составляет 240 МБ, а кэша L3 — 504 МБ.

реклама

Суммарный объём кэша значительно увеличился по сравнению с чипами Emerald Rapids, у которых 128 МБ кэша L2 и 320 МБ кэша L3, всего 448 МБ кэша. Общий объём кэша увеличился на 66%.

Похоже, что инженерный образец работал только на номинальной частоте и не достигал максимальной частоты в разгоне. Таким образом, производительность может не отражать возможности финального продукта.

Наличие сразу двух процессоров привело к потреблению почти 1000 Вт. Объём памяти на материнской плате составлял 2 ТБ, поддерживаются модули DDR5-6400 и DDR5-8800. Xeon 6900P содержат до 128 ядер, догоняя по возможностям процессоры AMD.

Следующее поколение чипов AMD Turin получит 128-ядерные версии Zen 5 и 192-ядерные версии Zen 5C. Granite Rapids будут конкурировать со стандартными Zen 5, а Sierra Forest с 288 ядрами — с 192-ядерными Zen 5C. Процессоры Intel Xeon 6900P «Granite Rapids» должны быть представлены до конца квартала.

#intel #процессоры #xeon
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: Intel продала долю в ARM с убытком в 120 миллионов долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
1
Ракета "Искандер-М" прилетела на аэродром Миргород для уничтожения украинского Су-27
+
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
3
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
7
YouTube на ПК начал полноценно работать у некоторых пользователей в РФ через Chrome, Opera и Safari
5
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
RTX 4090 и Core i9-12900K смогли обеспечить всего 42 fps в Black Myth: Wukong
7
Ростех на Армия-2024 представит комплекс РЭБ "Сурикат" для обнаружения и нейтрализации мини-дронов
+
Бойцы РФ в Курской области впервые применили дрон, не подверженный влиянию средствам РЭБ ВСУ
+
Путин подписал закон о запрете проведения треш-стримов в России
2
В сети появились подробности об ОС Midori, разрабатываемой в качестве альтернативы Windows
1
NI: МиГ-31 – Самый быстрый и самый загадочный российский истребитель
+
Intel предложила своим сотрудникам в Ирландии план по добровольному увольнению
+
Xiaomi HyperOS 2.0 будет оптимизирована и получит поддержку большего количества старых устройств
1
В России появился «самый аэродинамичный грузовик» Huanghe X7
+
HMD работает над доступным смартфоном Hyper с дизайном Nokia Lumia и чипом Snapdragon 6 Gen 1
+
На выставке "Армия-2024" показали обновлённый с учётом опыта БМПТ "Терминатор"
+
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
21
В Москве строят жилой комплекс уникальными скай-мостами - завершение проекта ожидается в 2027 году
1
Москва готовится к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга
+

Популярные статьи

О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
8
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
2
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
30
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
23
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
1
В России легализовали майнинг - ждать ли очередных блэкаутов
+
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
7
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
8
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
1
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
3

Сейчас обсуждают

E. S.
16:09
Типа того. Я бы толь добавил, что и плойка говно )))
О кактусе возле монитора и других народных приметах
jsth
16:08
"А если миллиард разнорабочих окажутся без заказов и голодными, угадай, кого они захотят скушать первым?" И кого? Только давай без своих укромрий ладно.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
FelsheR-BANz
16:06
Все верно. С таким видео надо идти в полицию, а не в интернет.
Путин подписал закон о запрете проведения треш-стримов в России
E. S.
16:06
Кактус - это, конечно, совсем глупо. А так, по ходу, автор забыл упомянуть, что кактус ставился около монитора с кинескопом - электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). Она реально излучала, и не только электр...
О кактусе возле монитора и других народных приметах
FelsheR-BANz
16:02
Да нi, хотели бы заблокировать начали с мобильников, 99% юпупа по ним смотрят.
Intel предложила своим сотрудникам в Ирландии план по добровольному увольнению
Колючка
16:01
пейте майкопское каждый день и проживёте 128
Учёные назвали 4 основных фактора, позволяющих человеку прожить до 100 лет
OgoGoLog
15:49
У Японцев было самое большое падение, но от отчёта тогда упало у всех. Даже наши "изолированные" рынки чуть просели, но тут эффект домино от просадки других азиатских рынков.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Сергей Алексеев
15:49
Раньше делали по настоящему игры,сейчас - бенчмарки
AMD продолжает постепенно отвоевывать долю рынка у Intel
Артём Николаев
15:45
Наоборот. Это у японцев лопнуло. Держать вечность нулевые ставки, терпеть девальвацию и за свой счёт поддерживать чужой керри-трейд - это нужно быть очень упёртыми.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
OgoGoLog
15:43
Тут 0.1% лишних безработицы в США уронили японский рынок на 11%. А они самый крупные держатели долга США (3,5% на 2023 год) (и да, ты выше ошибся, назвав Китай самым крупным, у них всего 2.5% на тот ж...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем