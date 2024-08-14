Новый Intel Xeon увидели на двухсокетной платформе

В базе данных бенчмарка Geekbench 6 обнаружился процессор Intel Granite Rapids Xeon 6900 с 120 вычислительными P-ядрами. Он работал на платформе Intel AvenueCity RVP (Reference Evaluation Platform), оснащённой двумя сокетами LGA 7529 и многочисленными слотами для оперативной памяти DDR5. Процессор является инженерным образцом. Он поддерживает 240 потоков команд и работал на номинальной частоте 1,8 ГГц. Объём кэша L2 у него составляет 240 МБ, а кэша L3 — 504 МБ.

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Суммарный объём кэша значительно увеличился по сравнению с чипами Emerald Rapids, у которых 128 МБ кэша L2 и 320 МБ кэша L3, всего 448 МБ кэша. Общий объём кэша увеличился на 66%.

Похоже, что инженерный образец работал только на номинальной частоте и не достигал максимальной частоты в разгоне. Таким образом, производительность может не отражать возможности финального продукта.

Наличие сразу двух процессоров привело к потреблению почти 1000 Вт. Объём памяти на материнской плате составлял 2 ТБ, поддерживаются модули DDR5-6400 и DDR5-8800. Xeon 6900P содержат до 128 ядер, догоняя по возможностям процессоры AMD.

Следующее поколение чипов AMD Turin получит 128-ядерные версии Zen 5 и 192-ядерные версии Zen 5C. Granite Rapids будут конкурировать со стандартными Zen 5, а Sierra Forest с 288 ядрами — с 192-ядерными Zen 5C. Процессоры Intel Xeon 6900P «Granite Rapids» должны быть представлены до конца квартала.