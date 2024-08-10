По слухам, Google Pixel 9 Pro XL будет иметь более низкую стартовую цену, но все же на 100 долларов дороже, чем прошлогодний флагман Pixel 8 Pro.

Более подробная информация о следующем большом флагманском смартфоне Google продолжает появляться в Интернете всего за несколько дней до его выпуска. За последние несколько дней были опубликованы новые кадры будущего режима рабочего стола Google Pixel, а также практические фотографии самого Pixel 9 Pro XL. Кроме того, несколько источников предоставили данные о ценах на преемника Pixel 8 Pro в США, а также об эквивалентных ценах на меньший Pixel 9 Pro.

реклама

Таким образом, выяснилось, что компания Google намеревается предложить Pixel 9 Pro за 999,99 долларов. Однако неясно, распространяется ли эта цена на варианты хранения объемом 128 ГБ или 256 ГБ. Кроме того, та же самая утечка предположила, что Pixel 9 Pro XL будет продаваться по цене 1199,99 долларов, что значительно выше, чем у Pixel 8 Pro, продающийся в настоящее время за 699 долларов на Amazon.

По словам @MysteryLupin, на самом деле это не так. Вместо этого источник утверждает, что Pixel 9 Pro XL будет стоить на 100 долларов дешевле, без учета скидок и предложений по предварительному заказу. Несмотря на это, при стартовой цене в 1099 долларов устройство будет стоить на 100 долларов дороже, чем его прямой предшественник со 128 ГБ памяти. В настоящее время ожидается, что Pixel 9 Pro XL станет одним из более чем полдюжины устройств, которые Google представит 13 августа. Другими устройствами, которые, по слухам, компания представит в следующий вторник, станут: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold, Pixel Buds Pro 2, Pixel Watch 3 41 мм, Pixel Watch 3 45 мм.