Ожидается, что Google представит Tensor G4 и три модели Pixel 9 на следующей неделе.

Tensor G4 обеспечивает не одинаковую производительность в различных моделях Pixel 9. Его производительность зависит от модели Pixel 9, в которой он используется. Например, базовая версия Pixel 9 медленнее, чем Pixel 8, в многоядерном режиме. Pixel 9 Pro также немного быстрее, чем Pixel 8 Pro, но только на 5% в многоядерных тестах Geekbench 6. В одноядерных тестах производительность Pixel 9 Pro улучшается на 11%.

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Эта тенденция была замечена и в бенчмарке AnTuTu, когда Pixel 9 Pro XL оказался на 33% быстрее Pixel 8. Возможные причины такого поведения Tensor G4 включают отсутствие обновления Geekbench 6 для этого чипсета, что может привести к смешанным результатам производительности. Также отсутствие продуманной системы охлаждения в Pixel 9 может вызывать тепловое дросселирование и, как следствие, ухудшение производительности по сравнению с Pixel 8.

Ожидается, что Pixel 9 Pro получит более эффективное решение для охлаждения, возможно с паровой камерой, что должно улучшить его производительность. Но пока это только предположения, так как полный анализ чипсета будет возможен только после официального анонса Pixel 9.