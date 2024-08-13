G.Skill анонсирует память DDR5-6400 с таймингом CL30

В линейке Trident Z5 известного производителя оперативной памяти G.Skill уже имеется несколько комплектов высокого качества, в том числе серия Royal. В ней скорость достигает 8400 MT/s на высоких частотах и 6000 MT/s в версиях NEO. Теперь была представлена серия памяти с низкой задержкой, которая относится ко всему сегменту Trident Z5 DDR5.

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Представлена память для любителей разгона с ультранизкой задержкой DDR5-6400 CL30-39-39-102 в комплекте объёмом 32 ГБ (2x16 ГБ). Она предлагается сериях Trident Z5 RGB и Trident Z5 Royal с поддержкой профиля разгона Intel XMP 3.0, а также в сериях Trident Z5 Neo RGB и Trident Z5 Royal Neo с поддержкой профиля разгона AMD EXPO.

Эту память можно легко разогнать через BIOS материнской платы. Продажи у партнёров производителя по всему миру начнутся уже в конце нынешнего месяца.