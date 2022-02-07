В прошлый раз была просто разминка.

Похоже, что предыдущий рекорд разгона DDR5 с оперативной памятью G.SKILL Trident Z5 был установлен не на пределе возможностей. Спустя сравнительно небольшой промежуток времени в две недели тот же специалист из Гонконга, известный под псевдонимом lupin_no_musume, существенно улучшил результат, поднявшись со скоростной отметки 8888 Мбит/с до 9560 Мбит/с, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на данные HWBot. Как и ранее использовался стенд с материнской платой ASUS ROG Maximus Z690 APEX и процессор Core i9-12900K, а рекордсменом оказался модуль из серии F5-6000U4040E объёмом 16 ГБ. Рекордной скорости удалось достичь при охлаждении жидким азотом, а итоговое значение задержек достигло 120-120-120-120-127-2.

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Вероятно, в скором времени соответствующий материал появится на сайте G.SKILL, но на момент публикации этого ещё не произошло. Всё намекает на то, что очень скоро удастся перешагнуть порог в 10000 Мбит/с, но пока только за счет экстремального разгона. Интересно, какое время потребуется, чтобы достичь таких показателей в потребительских продуктах, ведь производители намекали, что это возможно. Пока G.SKILL сообщала об успешном тестировании модулей DDR5-7000.