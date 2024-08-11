M4 Mac mini может обзавестись SD-картридером

Компания Apple собирается до конца года выпустить портативный компьютер Mac mini следующего поколения на процессоре M4. Это устройство должно претерпеть значительные изменения во внешнем виде и стать ещё более компактным, размером с приставку Apple TV. На YouTube-канале Max Tech появилось видео, которое описывает ожидаемые изменения.

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Дизайн компьютеров Mac mini не менялся на протяжении вот уже 14 лет, поэтому изменения давно назрели и перезрели. Наверняка будут представлены версии на процессорах M4 и M4 Pro.

В тестах M4 превосходит как M3, так и M3 Pro и Snapdragon X Elite. Модель M4 Pro должна обеспечить высокую производительность. Сзади ожидается наличие трёх разъёмов USB-C, и все они могут поддерживать протокол Thunderbolt 4. Ещё здесь должен быть порт HDMI. Эти изменения стали возможны благодаря наличию у M4 четырёх контроллеров Thunderbolt 4, тогда как у M3 их вдвое меньше.

Mac mini всегда предлагался только в серебристом цветовом варианте, но вскоре может появиться чёрная версия. Также ожидается изменённый кабель.





Устройство ожидают не раньше октября, месяца, когда Apple нередко представляет важные для себя устройства. С учётом подобных изменений можно предположить, что анонсу будет посвящено специальное мероприятие.