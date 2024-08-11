Для не самых тяжёлых игр встроенной графики процессоров AMD будет достаточно

Уже появлялась информация относительно возможностей встроенной графики AMD Radeon 890M RDNA 3.5 в играх по сравнению с графикой Arc Xe из процессоров Intel Meteor Lake. Предложение AMD показало впечатляющую производительность при значительно меньшем энергопотреблении. Теперь появились результаты сравнения этой же графики Radeon с дискретной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650.

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Использовалась прежняя тестовая платформа, а именно ноутбук VivoBook 16 на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500. Графика была полностью разблокирована, с TDP от 45 до 60 Вт. Другая система работала на процессоре AMD Ryzen 7 5800X3D с видеокартой GeForce GTX 1650 4 ГБ.

В игре Devil May Cry 5 на 1080p и высоких настройках встроенная графика была близка к GTX 1650, иногда на одном уровне, иногда с отставанием в 5–10 FPS. В игре God of War на 1080p и нативных настройках в некоторых тестах встроенная графика была даже быстрее. В игре Hellblade: Senua's Sacrifice на высоких настройках карта Radeon выигрывала.

В Cyberpunk 2077 на 1080p с низкими настройками встроенная графика на 45% превосходила GTX 1650. В Robocop на 1080p (85% масштабирования) с низкими настройками iGPU оказался в два раза быстрее, а в игре The First Descendant на 1080p со средними настройками превосходство составляло 5–10%. В Forza Horizon 5 на 1080p с высокими настройками превосходство встроенной графики было более 40%.





В Tomb Raider 2013 и Shadow of the Tomb Raider Radeon немного отставала, но в более современной игре опережала конкурента. Возможно, новый драйвер скоро исправит это отставание.