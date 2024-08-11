Данная модель имеет уже известный по линейке Radeon 6000 дизайн, но с более массивным радиатором





Компания XFX представила обновленную версию графического процессора AMD Radeon 7800 XT, использующую знакомую схему охлаждения с двумя вентиляторами, основанную на кулере Speedster SWFT 210, который уже применялся в семи других моделях XFX, начиная с линейки AMD RX 6000.

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Модель XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 7800 XT Core (RX-78TSWFTFP) сохраняет проверенную конструкцию XFX, которую ранее можно было наблюдать в RX 7600 XT 16 ГБ.

Основное отличие заключается в характеристиках охлаждения, а именно в увеличенной длине кулера XFX. Стандартный дизайн также использует два вентилятора, но в модели XFX Speedster SWFT 210 они расположены ближе к центру, тогда как у референсного варианта вентиляторы ставятся более широко. Версия XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 7800 XT Core имеет конструкцию шириной 2,5 слота и достигает длины до 283 мм.





Основные характеристики производительности данной модели в значительной степени совпадают с другими видеокартами Radeon 7800 XT, хотя её стильный дизайн может выглядеть более привлекательно на фоне менее выразительных решений от других производителей. Эта видеокарта базируется на кристалле Navi 32.

Тактовые частоты ядра XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 7800 XT соответствуют рекомендованным спецификациям от AMD. В играх она функционирует на частоте 2214 МГц, а в оптимальных условиях способна разгоняться до 2430 МГц. Также стоит отметить, что 16 ГБ памяти GDDR6 обеспечивают скорость 19,5 Гбит/с, и, в сочетании с 256-битным интерфейсом, результаты пропускной способности достигают 624 ГБ/с.

Для питания видеокарты предусмотрены два 8-контактных разъема PCIe, и XFX рекомендует использовать блок питания мощностью не менее 700 Вт. В число видеовыходов входят три разъема DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1.