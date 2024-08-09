AOOSTAR рассказывает о мини-ПК на процессорах AMD следующего поколения

Несколько недель назад состоялся дебют процессоров нового поколения AMD Ryzen AI 300 Strix, которые предлагают расширенные возможности в сегментах CPU, GPU и NPU. Ноутбуки на их основе начинают поступать в продажу, а теперь на очереди портативные компьютеры.

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Известный производитель AOOSTAR сообщил, что первые подобные компьютеры должны поступить в продажу в октябре. Производитель уже подготовил материнскую плату для новых компьютеров, но ещё не получил процессоры для тестирования. Эти компьютеры будут поддерживать оперативную память SODIMM DDR5 и припаянную LPDDR5.

Мини-компьютер GEM13 производитель без ложной скромности называет прорывным. Процессор должен предложить до 12 ядер на архитектуре Zen 5, до 16 графических ядер на архитектуре RDNA 3.5 и мощный NPU XDNA 2 с производительностью до 55 AI TOPs.

Игровую производительность процессора уже тестировали при уровнях потребления 17 Вт. При правильном охлаждении и более высокой мощности этот процессор может сделать значительный шаг вперёд по сравнению с линейками Ryzen 7040/8040, которые часто встречаются в портативных компьютерах.

Графическая производительность близка к уровню видеокарты GTX 1650 Ti. Эти процессоры также будут применяться в составе игровых портативных устройств.