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Android 15 может принести панель задач с планшетов на смартфоны
Android 15 превратит смартфоны в более удобную замену компьютера

Складные смартфоны и планшеты дают возможность вести многозадачную работу. Этому способствуют их крупные экраны и оптимизация программного обеспечения под них. Google на протяжении нескольких последних лет вносит в Android изменения специально под большие экраны.

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Эту работу нельзя назвать законченной, но уже можно порадоваться наличию панели уведомлений в нижней части экрана для переключения между приложениями. Панель задач на складных устройствах под управлением Android с годами эволюционировала. До сих пор она была доступна только на устройствах с достаточно большими экранами, но не на классических смартфонах. С появлением системы Android 15 это может измениться. Издание Android Authority опробовало работу панели задач на обычных смартфонах и не нашло значительных отличий.

Панель задач появляется внизу экрана при движении пальцем снизу вверх и через несколько секунд пропадает. Здесь отображается максимум четыре приложения и кнопка для запуска списка приложений.


Данная панель позволит сделать многозадачную работу на смартфонах более комфортной, и Google постарается оптимизировать её для небольших экранов. Функциональность заметили в очередной бета-версии Android, но пока это не окончательный вариант. Работа продолжается, и ещё неизвестно, появится ли панель задач в финальном варианте Android 15 на смартфонах.

#google #android
Источник: neowin.net
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