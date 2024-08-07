Новый игровой пакет AMD для процессоров Ryzen 7000 и графических процессоров Radeon RX 7000 позволит получить две бесплатные игры, но такая возможность будет не и всех.

AMD раздаст две бесплатные игры в Steam при каждой покупке участвующего в акции процессора серии Ryzen 7000 и графического процессора Radeon RX 7000. Потенциальный покупатель также может получить эти игры, если купит ноутбук с участвующим в программе мобильным процессором и графическим процессором от AMD. Однако стоит иметь в виду, что покупку необходимо совершить в Amazon и Newegg. Это единственные ритейлеры, участвующие в акции, по крайней мере в США и Канада.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года в Steam, цена предварительного заказа составит 59,99 долларов США. Дата выхода Unknown 9: Awakening намечена на 2024 год, но пока нет ни информации о ценах, ни конкретной даты запуска. Однако, глядя на другие игры AAA класса, можно ожидать, что цена игры также будет в пределах 60 долларов.

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Эта акция особенно может привлечь тех, кто обновляет или покупает новый компьютер, особенно затронутых проблемой нестабильности чипов Intel и кто хочет перейти на сборку с чипами AMD. Интересно отметить, что в акции участвуют все процессоры Ryzen 7 серии 7000 кроме вариантов PRO и все текущие настольные видеокарты серии Radeon RX 7000 кроме RX 7600. Интересно, что AMD также планирует выпустить графические карты начального уровня RX 7300 и RX 7400, но маловероятно, что они будут включены в рекламную акцию, если всё-таки выйдут на рынок.

Кроме того, в акции участвует любой ноутбук, приобретенный у участвующих розничных продавцов с центральным процессором и графическим процессором из списка ниже:

Акция началась 6 августа в 9 утра. Однако потенциальным покупателям не нужно торопиться с решением о покупке, поскольку акция продлится до 5 октября, поэтому есть два месяца, чтобы купить процессор или видеокарту, или ноутбук и получить бесплатные игры. Однако после получения кода покупатель должен активировать его до 2 ноября 2024 года, поскольку после этого времени он станет недействительным.