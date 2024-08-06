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goldas
AMD готовит к выходу видеокарты Radeon RX 7400 и RX 7300
Новинки получат графический процессор Navi 33 и, предположительно, появятся уже в ближайшее время.

 Через два года после первоначального запуска линейки AMD RX 7000 появилась новая информация о том, что архитектура RDNA 3 наконец-то выходит на рынок настольных компьютеров начального уровня, чтобы конкурировать с аналогами RTX 3050. Источник информации о графических процессорах Komachi_Ensaka сообщает, что AMD выпускает два новых графических ускорителя начального уровня: RX 7400 и RX 7300, оба основаны на графическом процессоре Navi 33.

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 Спецификации не разглашаются, но отзыв о Navi 33 дает нам представление о том, что можно ожидать от этих графических карт. Navi 33 является самым маленьким и наименее мощным кристаллом среди графических процессоров RDNA 3, которые в настоящее время производит AMD, и единственный кристалл RDNA 3, не использующий чиплеты, а применяется монолитная конструкция. Единственные графические процессоры для настольных ПК, которые на данный момент используют Navi 33 — это RX 7600 и RX 7600 XT, оснащенные 2048 шейдерными ядрами и 128-битным интерфейсом памяти.

 В результате можно ожидать, что RX 7400 станет урезанным вариантом RX 7600, а RX 7300 — еще более урезанной версией. Очень сложно предсказать, какую именно конфигурацию применит AMD в Navi 33 для этих двух моделей, но она может весьма разнообразной. RX 7400 может иметь от 1024 до почти 2000 шейдерных ядер и, возможно, ту же ширину шины, что и RX 7600.

 Самая слабая карта RX 7300, возможно, будет урезана до такой степени, что будет конкурировать лишь с GeForce GT 1030 с 64-битным интерфейсом памяти и 1024 ядрами или меньше. Но это всего лишь предположение.

 Какую бы конфигурацию ни решила использовать AMD в RX 7400 и RX 7300, у компании наконец-то появится линейка RDNA 3, нацеленная на сегмент начального уровня. Потребителей наконец-то встретит преемница RX 6500 XT, которая считается одной из худших видеокарт для настольных ПК, когда-либо созданных. RX 6500 XT была создана для борьбы с нехваткой графических процессоров в эпоху пандемии с использованием мобильных вариантов чипов RDNA 2. К сожалению, решение AMD использовать мобильные графические процессоры в RX 6500 XT принесло ей плохую репутацию, которая сохраняется и по сей день.

 RX 7400, возможно, имеет больше активных шейдерных ядер RX 6500 XT, но есть сомнения, что она будет намного быстрее, чем RX 6500 XT, которая в свою очередь с трудом пытается конкурировать даже с GTX 1650 пятилетней давности от Nvidia. Скорее всего новинкам уготована судьба так называемых затычек, цель которых просто выводить изображение на экран монитора.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #rdna 3 #rx 7600 #rx 7000 #rx 7600 xt #rx 7300 #rx 7400
Источник: tomshardware.com
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