Компания может ограничиться лишь двумя моделями новой серии.

Компания Samsung готовится представить свою новую линейку планшетов Galaxy Tab S10, которая будет включать в себя модели Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, в то время как стандартную версию Galaxy Tab S10 производитель не выпустит, утверждает издание Gizmochina.

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Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Источник фото: Onleaks/Android Headlines

Отмечается, что в базе данных источника уже некоторое время присутствуют записи о нескольких модификациях Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, но в течение полугода Galaxy Tab S10 так и не появился в базе IMEI, что, как полагают журналисты Gizmochina, является веским доводом того, что Samsung не собирается выпускать стандартную модель.

Дополнительным аргументом в пользу отсутствия Galaxy Tab S10 в новой линейке планшетов Samsung, по мнению источника, является тот факт, что данная модификация не прошла ни одного теста One UI, в то время как модели Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra были протестированы несколько раз.

Кроме того, специалистам издания не удалось найти упоминаний о стандартной версии Galaxy Tab S10 на сервере Samsung OTA, хотя Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra на нём присутствуют.

В настоящий момент Galaxy Tab S10+ представлен в базе данных IMEI в виде трёх разных модификаций с модельными номерами SM-X826B, SM-X826N и SM-X828U, а Galaxy Tab S10 Ultra также значится в трёх версиях с модельными номерами SM-X926B, SM-X926C и SM-X926N.

Основными причинами, которые повлияли на решение Samsung отказаться от выпуска стандартной модели Galaxy Tab S10, называются отсутствие должного интереса к обычным моделям планшетов прошлых поколений, практически идентичные ключевые характеристики стандартного варианта и Plus-версии, за исключением диагонали экрана, и конкуренция со стороны Apple.

Ранее планшеты Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra были замечены в базе данных Geekbench с чипсетом MediaTek Dimensity 9300. Ожидается, что внешне новинки не будет отличаться от своих предшественников и получат ряд схожих характеристик — Galaxy Tab S10+ должен обзавестись 12 ГБ постоянной и 256/512 ГБ встроенной памяти, а Galaxy Tab S10 Ultra будет оснащаться 12/16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 512 ГБ/1 ТБ.

Точной информации о дате запуска планшетов Samsung новой линейки Galaxy Tab S10 в настоящий момент не имеется, но предполагается, что новинки будут презентованы в течение следующих нескольких месяцев.