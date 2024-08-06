С начала этого года.

Как сообщает Reuters, ещё задолго до появления слухов о намерениях властей США в августе ввести ограничения на поставку микросхем класса HBM в Китай местные разработчики ускорителей вычислений и производители спутникового оборудования начали активно формировать запасы микросхем HBM2E производства Samsung. По итогу первого полугодия именно китайские заказчики определили 30% выручки компании от поставок микросхем HBM всех поколений.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Свои собственные изделия китайские разработчики пока могут комплектовать только HBM2E, поэтому на более совершенную память они и не претендовали. При этом Micron свою память такого класса в Китай не поставляет из-за китайских санкций против данной американской компании, а SK hynix концентрируется на выпуске более выгодных HBM3 и HBM3E. Получается, что продукция Samsung в виде микросхем HBM2E оказалась одной из самых востребованных на китайском рынке в прошлом полугодии. По слухам, китайская компания CXMT уже приступила к самостоятельному изготовлению HBM2, но подобная деятельность не осталась без внимания США, а потому теперь китайскому производителю грозят санкции.