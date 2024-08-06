Южнокорейские любители покупать видеокарты отдельно отдают предпочтение последнему поколению Nvidia

С момента появления в продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 Super, модели первого поколения без приставки Super во многих странах начали утрачивать свою популярность. Причина в том, что новые карты имеют почти прежнюю стоимость, но производительность у них выше. Одной из таких стран является Южная Корея, где последние карты Nvidia захватили большую часть рынка.

реклама

Исследование от Danawa показывает, что карты Super по продажам опережают стандартные модели почти в два раза. Некоторые карты вроде RTX 4080 вообще невозможно найти в магазинах. Данная модель поступила в продажу по цене $1200, что многим показалось слишком высокой стоимостью. Когда была выпущена RTX 4080 Super на $200 дешевле, она быстро завоевала любовь покупателей и сейчас занимает 4,55% южнокорейского рынка. RTX 4080 в лучшие времена не превышала долю 0,08%.

Более доступные по цене и более популярные модели GeForce RTX 4070 Super и 4070 Ti Super показали отличные продажи за первые 7 месяцев года. RTX 4070 Super имеет максимальную долю рынка со значением 12,73%. Доля RTX 4070 в настоящее время составляет 1,91%, тогда как в январе у неё было 7,24%. RTX 4070 Ti Super тоже продаётся неплохо, и сейчас у неё доля 6,5% против 0,58% в январе.

Доля RTX 4070 Ti рухнула до значения 0,08%. RTX 4070 всё ещё есть в продаже, но дефицит чипов памяти GDDR6X может окончательно стереть эту карту с прилавков. Производитель может готовить версии на чипах GDDR6, и спрос на карты может вырасти, если цены окажутся умеренными.

RTX 4070 Super поступила в продажу в Южной Корее по цене всего на $50 дороже по сравнению с обычным вариантом, тогда как производительность выросла на 20%.

Если смотреть на бренды, Gigabyte лидирует по продажам карт RTX 4070 Super с долей 35,91%. Далее идут EMTek с 22,39% и MSI с 18,57%. У карт RTX 4070 Ti Super модели производителей EMTech, MSI и Galaxy близки друг к другу. Что касается RTX 4080 Super, здесь лидирует EMTech с долей свыше 30%.