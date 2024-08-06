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В Южной Корее пользуются спросом видеокарты GeForce RTX 40 Super и RTX 4070 Super в частности
Южнокорейские любители покупать видеокарты отдельно отдают предпочтение последнему поколению Nvidia

С момента появления в продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 Super, модели первого поколения без приставки Super во многих странах начали утрачивать свою популярность. Причина в том, что новые карты имеют почти прежнюю стоимость, но производительность у них выше. Одной из таких стран является Южная Корея, где последние карты Nvidia захватили большую часть рынка.

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Исследование от Danawa показывает, что карты Super по продажам опережают стандартные модели почти в два раза. Некоторые карты вроде RTX 4080 вообще невозможно найти в магазинах. Данная модель поступила в продажу по цене $1200, что многим показалось слишком высокой стоимостью. Когда была выпущена RTX 4080 Super на $200 дешевле, она быстро завоевала любовь покупателей и сейчас занимает 4,55% южнокорейского рынка. RTX 4080 в лучшие времена не превышала долю 0,08%.

Более доступные по цене и более популярные модели GeForce RTX 4070 Super и 4070 Ti Super показали отличные продажи за первые 7 месяцев года. RTX 4070 Super имеет максимальную долю рынка со значением 12,73%. Доля RTX 4070 в настоящее время составляет 1,91%, тогда как в январе у неё было 7,24%. RTX 4070 Ti Super тоже продаётся неплохо, и сейчас у неё доля 6,5% против 0,58% в январе.

Доля RTX 4070 Ti рухнула до значения 0,08%. RTX 4070 всё ещё есть в продаже, но дефицит чипов памяти GDDR6X может окончательно стереть эту карту с прилавков. Производитель может готовить версии на чипах GDDR6, и спрос на карты может вырасти, если цены окажутся умеренными.

RTX 4070 Super поступила в продажу в Южной Корее по цене всего на $50 дороже по сравнению с обычным вариантом, тогда как производительность выросла на 20%.

Если смотреть на бренды, Gigabyte лидирует по продажам карт RTX 4070 Super с долей 35,91%. Далее идут EMTek с 22,39% и MSI с 18,57%. У карт RTX 4070 Ti Super модели производителей EMTech, MSI и Galaxy близки друг к другу. Что касается RTX 4080 Super, здесь лидирует EMTech с долей свыше 30%.

#nvidia #видеокарты
Источник: wccftech.com
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