Nvidia в сотрудничестве с Falcon Northwest подарит одному из счастливчиков мощный игровой компьютер с Core i7-14700K, 32 ГБ ОЗУ и RTX 4090.

В рамках продолжающейся акции GeForce Summer компания Nvidia в партнерстве с орегонской компанией Falcon Northwest, производящей высококачественные ПК на заказ, заключила контракт на поставку мощного игрового оборудования. Чтобы принять участие, пользователю нужно сообщить Nvidia о своей лучшей памяти для летних игр на ПК, а затем поставить хеш-тег #GeForceSummer в сообщении о розыгрыше призов на X*(запрещена на территории России).

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Персональный компьютер Falcon Northwest оснащен самым современным оборудованием, таким как видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090, 32 ГБ оперативной памяти Kingston Fury DDR5 с поддержкой RGB, блок питания Seasonic мощностью 1000 Вт и достаточно мощный процессор Core i7-14700K. Учитывая недавнюю проблему со стабильностью процессоров Intel 13-го и 14-го поколений вокруг, включая Core i9-14900K, можно понять, почему Nvidia и Falcon Northwest решили воспользоваться менее производительным, но более надежным чипом.

Ознакомиться с полными правилами и условиями вышеуказанного розыгрыша можно на веб-сайте Nvidia. Он открыт для совершеннолетних пользователей из Северной Америки, ЕС, Южной Америки и ряда стран Азии и Африки. России, как можно догадаться в данном списке нет. У пользователей есть время до 20 сентября, чтобы принять участие в конкурсе, а результаты будут объявлены 31 октября. Интересно, что у победителя будет всего 7 дней, чтобы забрать свой приз, в противном случае, получить его уже не получится.