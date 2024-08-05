Понижение производительности текущего поколения GeForce RTX со стороны производителя идет полным ходом

Компания NVIDIA издавна славится своей наклонностью к изменению характеристик графических ускорителей в худшую сторону. Например, недавно компания выпустила GeForce RTX 3050 с 6 GB VRAM и урезанной шиной.

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Многие при покупке обращали внимание исключительно на индекс "3050", не подозревая о значительно сниженной производительности в обновленной версии. Согласно информации источника MEGAsizeGPU, NVIDIA решила в очередной раз облапошить население, занерфив одну из самых популярных видеокарт — GeForce RTX 4070.

Из-за нарушения производственного процесса при изготовлении памяти GDDR6X на GeForce RTX 4070 в настоящий момент начали устанавливать более медленную GDDR6. Последняя имеет пропускную способность в 20 ГБ/с, что на 5% ниже, чем у GDDR6X. Да, снижение может показаться не таким значительным, однако в некоторых играх зависимость FPS от скорости видеопамяти может масштабироваться нелинейно.

То есть, есть вероятность, что в определенных проектах именно этих нескольких процентов не хватит для раскрытия всей мощи GPU, за чем непременно последует падение частоты кадров, критичное, в частности, для многопользовательских шутеров.

Таким образом, NVIDIA снова применила тактику "отыквливания" GPU, подчеркнув свою предрасположенность к финансовой составляющей, а не к чаяниям простых геймеров. Приверженцам "зеленого лагеря" теперь придется внимательнее относиться к выбору GeForce RTX 4070, особенно на вторичном рынке, чтобы не нарваться на более медленную версию.