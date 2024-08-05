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Astra_news
Продажи смарт-часов в России за полгода достигли исторического максимума
Россияне стали чаще приобретать умные часы, с помощью которых можно отслеживать фазы сна, следить за показателями здоровья, читать сообщения и принимать звонки.

В первой половине года в России продано 2,8 миллиона умных часов на сумму 22,3 миллиарда рублей. Как сообщили в МТС, наблюдается стремительный рост продаж смарт-часов. Для сравнения ретейлер привел статистику за 2020 год, тогда было продано 700 тысяч устройств. В последующие 2 года показатель составлял более 1 миллиона экземпляров. В прошлом году в России было продано 2,3 миллиона умных часов. С начала года в магазинах продали почти 3 миллиона функциональных аксессуаров, показывающих время.

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Источник изображения: Dzen

Эксперты связывают это со снижением цен на товары. Средняя цена упала с 15 тысяч рублей в 2020 году до 7,8 тысяч рублей в 2024 году. На рынок вышли недорогие модели. Многие россияне в этом году решили заменить фитнес-браслеты на умные часы. На это указывает падение продаж смарт-браслетов на 15%. В основном россияне приобретают себе и на подарок часы от брендов Xiaomi, Huawei и Apple. Пользователям нравится, что часы показывают не только время, но помогают отслеживать показания здоровья. Этой информацией можно делиться с врачом, но аксессуар не может заменить визит в поликлинику.


#новости
Источник: gazeta.ru
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