Китайский производитель готовит смартфоны серии Vivo X200

К настоящему времени неоднократно появлялись утечки информации относительно выходящей в недалёком будущем линейки смартфонов Vivo X200. В ней ожидаются аппараты X200 и X200 Pro, и они должны первыми представить новый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400. Ещё одна утечка рассказала, что помимо вышеназванных моделей может быть представлен аппарат Vivo X200 mini. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

По его словам, диагональ экрана этого устройства может составлять 6,3 дюйма при разрешении 1.5K. Среди камер будет телеобъектив с перископом на 70 мм с трёхкратным зумом, а также чип для обработки изображений. Все три аппарата будут работать на процессоре MediaTek Dimensity 9400. Также ожидается использование кремниевого аккумулятора ёмкостью свыше 5500 мАч.

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Эти характеристики не относятся к стандартному Vivo X200, у которого диагональ экрана будет составлять 6,5 или 6,6 дюйма.

Пока официально существование компактной версии подтверждено не было, как и характеристики этого устройства. Ожидается, что эти аппараты будут представлены в октябре.