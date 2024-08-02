Новинка будет иметь высокие характеристики.

Осенью текущего года ассортимент Vivo должен расшириться двумя смартфонами серии X200, о характеристиках и возможностях которых известно уже достаточно много, а сегодня информатор Digital Chat Station раскрыл очередные подробности, проливающие свет на ёмкость батареи Pro-версии, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Vivo X100 Pro. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Vivo X200 Pro, который должен заменить модель предшествующего поколения, Vixo X100 Pro, получит ёмкий аккумулятор на 6000 мА·ч. Увеличенная ёмкость батареи может вызвать опасения относительно возросшей толщины устройства, но, как полагает информатор, производитель может использовать материал из стекловолокна, применявшийся при создании серии X Fold 3, чтобы уменьшить габариты новинки.

Ранее стало известно, что новинка обзаведётся 6.7-дюймовым дисплеем с микроизогнутым дизайном со всех четырёх сторон, встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, смартфон должен стать первой моделью, оснащённой новейшим чипсетом MediaTek Dimensity 9400.

Помимо этого, новинке приписывается наличие кастомного сенсора Sony размером 1/1.28 дюйма с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1.57, дополненного 50-Мп сверхширокоугольным объективом и 200-Мп перископической телефотокамерой с трёхкратным оптическим зумом.

Ожидается, что официальная презентация смартфонов Vivo X200 и Vivo X200 Pro состоится в октябре текущего года.