Statcounter опубликовала статистику браузеров по итогам июля

На рынке браузеров продолжает доминировать Google Chrome, причём это относится как к персональным компьютерам, так и к мобильным устройствам. Бороться с такой популярностью трудно, но Microsoft старается. Правда, её методы распространения своего браузера Edge некоторых сильно раздражают, но доля постепенно растёт. Статистика компании Statcounter показывает, что в июле браузер поставил рекордное для себя значение, набрав за месяц 0,39% доли рынка. В итоге она составляет 13,74%, тогда как год назад у этого браузера доля была 10,76%.

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Chrome продолжает лидировать со значением 64,72%, за месяц оно выросло на 0,03%. На третьем месте находится браузер Apple Safari с долей 9,1%, набрав за месяц 0,07%. Это единственный в данном списке браузер, который предлагается только на операционной системе macOS.

На четвёртом месте Firefox с долей 6,64%, набрав 0,09%. В свете отказа браузера Chrome от расширений Manifest V2 у Firefox есть шансы немного увеличить количество пользователей.

Этот отказ означает, что ряд расширений для блокировки контента утратят часть своей функциональности. Одним из наиболее популярных расширений подобного рода является uBlock Origin. Его разработчики уже рекомендуют переходить на расширение uBlock Lite, где есть совместимость с Manifest V3, но функциональных возможностей меньше. Firefox не собирается отказываться от Manifest V2, поэтому здесь uBlock Origin будет без проблем работать и дальше.

Замыкает пятёрку лидеров браузер Opera с долей 2,91%, потеряв за месяц 0,45%.

Также Statcounter сообщает, что впервые с момента релиза операционная система Windows 11 перевалила за отметку в 30%.