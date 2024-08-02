Statcounter представила статистику операционных систем за июль

В минувшем месяце операционная система Windows 11 обновила свой рекорд с момента появления в октябре 2021 года. Её доля рынка впервые перевалила за отметку в 30%. Об этом рассказала статистика фирмы Statcounter, которая дала Windows 11 долю в 30,83%. За месяц рост составил 1,08%, а за год — 7,17%.

реклама

Соответственно, доля рынка системы Windows 10 уменьшилась. Сейчас она ниже отметки 65%, составляя 64,99%. За месяц зафиксировано падение на 1,06%. За год спад равен 11,15%. Жизненный цикл Windows 10 будет завершён чуть более чем через год, поэтому скоро темпы её падения могут увеличиться. С другой стороны, существует программа Extended Security Update и сторонние сервисы обновления системы, поэтому Windows 10 будет актуальна ещё много лет.

Появление ПК Copilot+ немного встряхнуло рынок Windows, но пока трудно с уверенностью утверждать, что устройства на процессорах Snapdragon X займут значительную часть рынка. Многое зависит от количества производимых таких ноутбуков, их качества и стоимости. Грядущее начало учебного года может подтолкнуть продажи компьютеров на Windows 11.

Старые версии Windows без поддержки всё ещё имеют значительную долю. Windows 7 находится на третьем месте с долей 3,04%, показав даже рост за месяц на 0,08%. Далее идёт Windows 8.1 с долей 0,42%, пятая — Windows XP с долей 0,38%.