Apple анонсировала запуск Apple Intelligence с первой бета-версией iOS 18.1, которая включает функции записи звонков и расшифровки. Ожидается, что полное обновление появится в октябре, после выхода iPhone 16.

С каждым обновлением операционной системы Apple стремится улучшить пользовательский опыт и добавить инновационные функции. В этом контексте недавний анонс компании о запуске Apple Intelligence в составе бета-версии iOS 18.1 привлек внимание как пользователей, так и разработчиков. Это обновление обещает множество новых возможностей, включая запись звонков и функции расшифровки, которые могут значительно изменить подход к взаимодействию с устройствами Apple.

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На днях Apple представила первую бета-версию iOS 18.1, в которой дебютирует Apple Intelligence. Это обновление не будет доступно с новым семейством iPhone 16, как ожидалось ранее, а появится в октябре, что стало официально подтвержденным фактом. Разработчики теперь могут выбирать между стандартными бета-версиями iOS 18 и новыми функциями Apple Intelligence, которые будут доступны только на устройствах с чипами Apple, такими как iPhone 15 Pro и Pro Max, а также на новых iPad и Mac.

После установки обновления пользователи смогут активировать Apple Intelligence через настройки устройства. Для этого необходимо будет вступить в специальный список ожидания, однако доступ к функциям обещают предоставить в течение нескольких часов. В числе первых возможностей, которые предлагает Apple Intelligence, — инструменты для письма, усовершенствованный интерфейс Siri и новые функции в приложениях Mail и Messages.

Одной из ключевых функций является возможность записи звонков и их последующей расшифровки. Это может оказаться полезным для тех, кто часто ведет деловые разговоры или важные беседы, требующие дальнейшего анализа. Кроме того, обновленный дизайн Siri теперь включает свечение по краям экрана, что делает взаимодействие с голосовым помощником более интуитивным. Пользователи смогут переключаться между голосовыми командами и текстовым вводом, что добавляет гибкости в использовании Siri.

Функции почтового приложения также претерпели изменения: теперь оно поддерживает сводки сообщений и предлагает интеллектуальные ответы. Это позволит пользователям быстрее реагировать на письма и организовывать свою почту более эффективно. Кроме того, режим фокусировки "Reduce Interruptions" поможет фильтровать уведомления, оставляя только самые важные.

В приложении Photos пользователи смогут создавать слайд-шоу с помощью запросов на естественном языке и улучшенный поиск, который теперь охватывает видео. Это значительно упростит процесс нахождения нужного контента. Однако стоит отметить, что некоторые функции, такие как интеграция ChatGPT и возможность стирать объекты на фотографиях, пока недоступны и будут внедряться позже.

Несмотря на многообещающие новшества, Apple Intelligence все еще находится на стадии бета-тестирования. Неясно, будет ли доступна публичная бета-версия iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Ожидается, что полное обновление Apple Intelligence станет доступным позже этой осенью, но пользователи должны помнить, что многие функции все еще находятся в процессе разработки и могут измениться до официального релиза.