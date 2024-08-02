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dima0782
Apple сообщает о рекордных доходах, несмотря на низкие продажи iPhone
В третьем квартале 2024 года компания Apple получила рекордный доход, несмотря на стагнацию продаж iPhone.

Компания Apple объявила результаты выручки за третий квартал 2024 финансового года и побила рекорд, получив 85,8 млрд долларов. Отчет "яблочной" выручки оправдал ожидания инвесторов, показав годовой рост на 5 %. Однако стагнация продаж iPhone и снижение выручки в Китае привели к небольшому падению акций Apple на внебиржевых торгах.

Продажи iPhone Apple упали с 39,67 млрд долларов в том же квартале прошлого года до 39,30 млрд долларов в этом году. Выручка в Китае упала на 6,3 % до 14,7 млрд долларов. Хотя генеральный директор компании Тим Кук заявил, что модели iPhone по-прежнему являются самыми продаваемыми в Китае, он признал, что конкурировать с Huawei и другими производителями смартфонов очень сложно.

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Так как же Apple все же удалось добиться общего роста выручки на 5 %? Во многом это произошло благодаря значительному росту доходов от услуг и iPad. В третьем квартале 2024 года Apple представила значительные обновления iPad, и потребители положительно отреагировали на эти обновления. Доход от iPad составил 7,16 млрд долларов, увеличившись на 24 %.

Выручка этого направления, включающего такие сервисы, как "Услуги", Apple TV+ и Apple Music, увеличилась на 14 %, и тенденция роста в этой области сохранилась. Среди других категорий продуктов "Носимые устройства, дом и аксессуары" (куда входят такие продукты, как AirPods и Apple Watch) за квартал снизились на 2 % до 8,1 млрд долларов, а продажи Mac выросли на 2 % до почти 7 млрд долларов.

Apple заявила, что очень большой процент покупателей Apple Watch и iPad в этом квартале приобрели эти устройства впервые, что говорит о том, что рынок этих устройств еще не насыщен. В своем обращении к инвесторам Тим Кук особо отметил Apple Intelligence. Это полный набор функций генеративного искусственного интеллекта, впервые представленный на WWDC 2024 и выходящий этой осенью с iOS 18.1. Apple рассчитывает, что Apple Intelligence повысит продажи последних и самых дорогих моделей iPhone, поскольку она не будет работать на устройствах, предшествующих прошлогоднему iPhone 15 Pro.

Кук также поделился своим энтузиазмом по поводу Apple Vision Pro, отметив, что разработчики выпустили более 2 500 нативных пространственных приложений. Он подчеркнул удовлетворенность продуктом, но не предоставил конкретной информации о показателях продаж устройства.

#apple #тим кук #доход apple #продажи apple
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