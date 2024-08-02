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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Apple от реализации iPhone сократилась на 1 % год к году
Но по-прежнему формирует 46% всей выручки компании.

По данным CNBC, полученным после изучения квартального отчёта Apple, за три месяца, завершившиеся 29 июня текущего года, компания смогла нарастить общую выручку на 5% до $85,75 млрд, но на направлении смартфонов дела обстояли неоднозначно. Хотя выручка от реализации iPhone в годовом сравнении снизилась на 1% до $39,29 млрд, данная категория продукции всё равно продолжает формировать 46% всей выручки компании.

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Источник изображения: Reuters

Генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) подчеркнул, что без учёта влияния фактора валютных курсов выручка Apple от реализации iPhone в годовом сравнении выросла. Именно так расценивает итоги прошлого квартала руководство компании с операционной точки зрения, по его словам. Статистику по количеству проданных изделий Apple не публикует уже несколько лет. Как правило, за снижением их количества в подобных случаях стоит рост средней цены реализации, что и позволяет удерживать выручку практически на одном уровне.

Выручка Apple от предоставления услуг и подписок растёт в среднем на 14% уже на протяжении трёх кварталов подряд, компания рассчитывает на сохранение подобных темпов в текущем фискальном году, который завершается в сентябре. Хорошо в минувшем квартале выступили планшеты iPad, которые увеличили профильную выручку на 24% до $7,16 млрд. Это обусловлено выходом новых моделей iPad в прошлом квартале, покупатели этого события ждали с 2022 года. Половина из них в прошлом квартале впервые приобретала изделия Apple этого семейства.

#apple #аналитика #финансы #тим кук #apple iphone
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