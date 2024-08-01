Компания Apple планирует впервые начать производство своих флагманских моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в Индии.

Согласно последним инсайдерским данным, компания Apple готовится к радикальному шагу в своей производственной стратегии. Впервые в истории бренда флагманские модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max планируется изготавливать на территории Индии. Для многих экспертов этот довольно рискованный шаг не стал неожиданностью и знаменует собой важный этап в развитии отношений между технологическим гигантом и одним из крупнейших развивающихся рынков мира.

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До сих пор производство Apple в Индии ограничивалось базовыми моделями iPhone. Однако грядущие изменения свидетельствуют о намерении американской компании существенно расширить свое присутствие в стране. Эксперты отрасли связывают этот шаг со стремлением Apple диверсифицировать производственные мощности и снизить зависимость от китайских заводов.

Ключевым партнером в реализации этого амбициозного проекта выступит тайваньская компания Foxconn. На ее новом предприятии в индийском штате Тамил-Наду летом 2024 года начнется процесс подготовки производства новых моделей. Ожидается, что массовый выпуск начнется ближе к официальному анонсу iPhone 16, который традиционно проходит осенью.

Важно отметить, что индийский рынок демонстрирует впечатляющую динамику роста продаж для Apple. За прошедший год выручка компании в стране увеличилась на треть, достигнув 8 миллиардов долларов. Этому способствовало и недавнее решение индийского правительства о снижении импортных пошлин на электронику с 20% до 15%.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что индийский рынок очень важен для их компании.

Запуск массового производства премиальных моделей iPhone в Индии может иметь ряд позитивных последствий. Во-первых, это потенциально приведет к снижению розничных цен на устройства для местных потребителей. Во-вторых, такой шаг укрепит позиции Apple на быстрорастущем индийском рынке смартфонов. Наконец, это может стать стимулом для развития местной экосистемы поставщиков и создания новых рабочих мест в высокотехнологичном секторе.

Несмотря на амбициозные планы, аналитики предполагают, что переход на полностью локальное производство всех айфонов будет постепенным. Вероятно, в первые месяцы после выпуска iPhone 16 Pro на индийском рынке будут представлены как импортные устройства, так и собранные внутри страны. Полномасштабный переход на местное производство ожидается не ранее 2025 года.

Таким образом, этот стратегический ход Apple отражает общую тенденцию в индустрии электроники к диверсификации производственных цепочек и освоению новых рынков. Успех этой инициативы может послужить примером для других глобальных технологических компаний, рассматривающих Индию как потенциальную производственную базу.