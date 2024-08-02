Windows 11 немного утратила популярность среди геймеров

В первом месяце лета операционная система Windows 11 по количеству пользователей на игровой платформе Steam почти сравнялась с Windows 10. Казалось, что они скоро поменяются местами, но вместо этого в июле у Windows 11 произошёл небольшой отток пользователей. Ежемесячная статистика по аппаратному и программному обеспечению на игровой платформе Steam показала, что доля Windows 11 упала ниже 46%.

реклама

Сейчас её доля составляет 45,81%, падение составило 0,82%. Windows 10 набрала 0,74%, что привело её долю до 50,16%.

Steam больше не поддерживает системы Windows 7 и 8/8.1, но клиент сервиса продолжает работать и на этих версиях. Доля 64-разрядной версии Windows 7 составляет 0,41%, а 64-разрядной версии Windows 8.1 — 0,08%.

На долю всех версий Windows приходится 96,55%, что на 0,06% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. На Linux играют в Steam 2,08% геймеров, на компьютерах Mac — 1,37%. Самыми популярными дистрибутивами Linux являются Arch Linux (0,17%), Linux Mint 21.3 (0,11%) и Ubuntu 22.04 (0,08%).