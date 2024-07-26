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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve переработала систему демоверсий в Steam — теперь у них тоже будут свои обзоры и отдельные страницы
Но и на этом нововведения не заканчиваются.

Тысячи демоверсий ежегодно выходят в Steam, и миллионы игроков пользуются возможностью ознакомиться с играми бесплатно, особенно во время фестиваля «Играм быть». Компания Valve объявила о ряде изменений, которые сделают работу с демоверсиями более удобной как для игроков, так и для разработчиков.

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Теперь Steam может отправлять пользователям уведомления о выходе «демок» игр, добавленных в список желаемого или выпущенных разработчиками, на которых они подписаны. Настроить рассылку можно в настройках аккаунта.

Одно из важных новшеств — возможность создания отдельных страниц демоверсий в магазине Steam. Разработчики смогут размещать на них подробную информацию, скриншоты и трейлеры, а игроки — оставлять отзывы и оценивать демоверсию независимо от основной игры.

«Демки» теперь интегрированы в систему библиотеки Steam. Их можно добавлять в библиотеку, не устанавливая, а также удалять как с устройства, так и с аккаунта. Кроме того, демоверсию можно установить, даже если полная версия игры уже установлена, что удобно для разработчиков.

Чтобы демоверсии были более заметны, они теперь отображаются в разделе бесплатных игр, в том числе в чартах «Популярные новинки» и «Новинки», а также на страницах тегов и категорий.

#steam #valve
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