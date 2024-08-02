Threads продолжает нацеливаться на миллиард пользователей

Согласно сообщению исполнительного директора компании Meta* Адама Моссери, её приложение Threads добралось до отметки в 200 млн пользователей. На фоне других приложений данной компании сервис пока небольшой, зато темпы его роста выше. В прошлом месяце Марк Цукерберг говорил, что количество пользователей здесь составляет 175 млн человек. Это было в момент первого дня рождения сервиса. Цукерберг неоднократно заявлял, что Threads станет очередным миллиардным сервисом компании. Для этого ещё предстоит проделать немало работы.

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От увеличения числа пользователей зависит, получится ли монетизировать Threads, где пока нет рекламы и бизнес-модели. По словам Цукерберга, всегда требуется много лет на превращение таких сервисов в крупный бизнес.

Threads рассматривается как альтернатива Twitter, но разработчики не смогли полностью определиться с позиционированием. Алгоритм под названием «For You» многие считают медленно реагирующим на последние новости и текущие события. Разработчики пишут, что постараются сделать его более оперативным.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»