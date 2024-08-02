Разработчики пытаются распространить процессоры Snapdragon в персональных компьютерах

На протяжении более чем 10 лет компании Microsoft и Qualcomm предпринимали попытки создать приличный компьютер на процессорах архитектуры Arm. В этом году наконец начали появляться достаточно интересные устройства. Последнее поколение Surface Pro и Surface Laptop (и другие ПК Copilot+) предлагают более обширный выбор нативных приложений и производительность уровня процессоров Intel и AMD.

Проблема заключается в высокой стоимости подобных компьютеров. Самым дешёвым из них является мини-ПК для разработчиков по цене $899. Самые дешёвые ноутбуки предлагаются за $1000.

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Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон при оглашении финансовых результатов минувшего квартала рассказал, что в следующем году компания надеется сделать эти компьютеры не дороже $700. При этом они будут обладать таким же производительным блоком нейронных вычислений NPU, как у более дорогих моделей.

Из этого следует, что производительность центрального и графического процессора в данном случае не так важна, и ими можно будет пожертвовать ради снижения цены. Процессоры Snapdragon X Plus и X Elite обладают одинаковым блоком нейронных вычислений, но разным количеством ядер центрального и графического процессора и разной частотой.

Microsoft требует производительность NPU в 40 TOPS для соответствия стандартам ПК Copilot+. В число других требований входит 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ, но о производительности CPU и GPU ничего не сказано. Такие компьютеры способны обрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта локально без отправки в интернет, хотя функциональность пока ограничена.

Генеральный директор Arm Рене Хаас ранее дал прогноз, что на долю процессоров архитектуры Arm через 5 лет будет приходиться половина поставок компьютеров. Это достижение кажется маловероятным, но чтобы постараться достичь его, необходимо снижать цены. Также необходимо выпускать не только ноутбуки, но и настольные ПК, пусть и в компактном формате.

Чем больше компьютеров на Arm попадёт в руки покупателей, тем больше у разработчиков будет желание создавать под них приложения и выполнять оптимизацию. Необходимо увеличить доступность сторонних драйверов для устройств вроде принтеров, мышей и любых других аксессуаров. Желание создавать такие драйверы возникнет у разработчиков только тогда, когда это станет для них выгодно с финансовой точки зрения.