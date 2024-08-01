Мини-ПК, причем это не модель, созданная для широкой публики, а скорее настольный Dev Kit с процессором Snapdragon X Elite.

Появление нового процессора Qualcomm показало, что существует еще одна платформа, но совместимости пока слишком мало, чтобы стать стандартом, поэтому разработчикам необходимо найти способ создавать приложения и программы, которые будут максимально совместимы. Именно здесь и появляется новая платформа. Мини-ПК, причем это не модель, созданная для широкой публики, а скорее настольный Dev Kit с процессором Snapdragon X Elite.

Модели компьютеров, в которых используются новые процессоры Qualcomm, сильно отличаются от того, что мы могли бы подумать, и предлагают ряд отличий по сравнению с традиционными платформами, но при этом они не дотягивают до них по многим другим параметрам. В данном случае американский производитель объявил, что собирается выпустить новую модель компьютера, в которой будут использоваться эти процессоры, и что она будет выпускаться в очень маленьком формате с целью предложить разработчикам платформу для создания всего, что связано с этим чипом, более простым способом.

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Многие из современных миниатюрных компьютеров предлагают нам возможность получить систему, которая будет делать все, что мы хотим, не занимая много места и имея преимущество в виде действительно низкого потребления. По сравнению с традиционными моделями, эта немного больше, но имеет еще более низкое потребление, поскольку в ней используется один из самых производительных процессоров, выпущенных в последние годы.

Но на этом новости не заканчиваются: помимо того, что это первый мини-ПК с процессором такого типа, это еще и официальный комплект разработчика для этой новой платформы, созданный специально для тех, кто хочет создавать и тестировать программное обеспечение на этой системе. В целом, он не обделен техническими характеристиками, поскольку включает в себя самую высокопроизводительную модель, которую Qualcomm в настоящее время имеет в своем каталоге, - X Elite X1E-00-1DE.

Это 12-ядерный процессор, работающий на максимальной частоте 3,8 ГГц, а также iGPU Adreno, обеспечивающий 4,6 TFLOPS, и NPU, позволяющий достичь 45 TOPS, чего достаточно для получения сертификата Copilot+ PC. Остальные спецификации очень похожи на то, что мы можем ожидать от модели высокого класса: 32 ГБ LPDDR5X, 512 ГБ NVMe и ряд портов, которые позволяют легко подключать любые устройства.

Цена мини- ПК составляет 900 евро.