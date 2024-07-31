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10test
Xiaomi 15 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч без увеличения толщины корпуса
Ожидается, что в 15 Pro будет использована новая технология кремниево-углеродного анода, которая позволит значительно повысить эффективность аккумулятора и увеличить его емкость до 6 000 мАч

Xiaomi активно разрабатывает новую серию высококлассных смартфонов Xiaomi 15. Ожидается, что модели Xiaomi 15 и 15 Pro, основанные на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 4, будут представлены в октябре текущего года. Информационный портал Digital Chat Station на прошлой неделе подсказал о характеристиках батареи Xiaomi 15 Pro, и в последующей утечке он также раскрыл данные о толщине и весе устройства.

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Xiaomi 14 Pro, который дебютировал в октябре 2023 года, имел аккумулятор на 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Предполагается, что 15 Pro значительно повысит эффективность работы батареи за счет новой технологии с кремниево-углеродным анодом и увеличенной емкости до 6000 мАч. Также устройству будет доступна проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 50 Вт.

По информации из утечки, толщина Xiaomi 15 Pro составит 8,5 мм, а вес — около 220 граммов, что сопоставимо с предыдущей моделью. Ожидается, что смартфон получит 6,74-дюймовый OLED-экран с поддержкой разрешения 2K и частотой обновления 120 Гц, а также будет работать на Android 15 с HyperOS. В числе датчиков камеры предположительно будут 50-мегапиксельный сенсор OmniVision с переменной диафрагмой имея защиту согласно стандарту IP69.

#xiaomi #oled #hyperos #snapdragon 8 gen 4 #android 15 #15 pro #14 pro
Источник: gizmochina.com
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