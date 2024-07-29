Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Hyundai расширяет ассортимент гибридов в ответ на снижение глобального спроса на электромобили
Будущее модельного ряда Hyundai вызывает оптимизм

Hyundai является одним из автопроизводителей, активно инвестирующих в электрификацию. Как и другие автопроизводители, сейчас компания обращает внимание на гибридные технологии, особенно на расширение модельного ряда в США. Спрос на электромобили снижается по всему миру, а политическая неопределённость в США может повлиять на бизнес автопроизводителей в стране.

реклама

В последнем отчёте о продажах Hyundai говорится о росте продаж гибридов Elantra Hybrid, Tucson Hybrid и Santa Fe Hybrid в первом полугодии. Продажи электромобилей Hyundai тоже выросли. Положительная динамика продаж компании связана с высоким спросом на внедорожники и гибридные автомобили, на чём автопроизводитель и намерен сосредоточиться.

В свете президентских выборов в США, среди автопроизводителей сохраняется неопределённость. Уходящее правительство приняло жёсткие меры по регулированию выбросов. Несколько штатов объявили полный запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания к концу десятилетия. Это вынуждает автопроизводителей переходить на электромобили.

Бывший президент Дональд Трамп, претендующий на переизбрание, имеет иную точку зрения. Помимо открытости к китайским автопроизводителям в Америке, Трамп затронул так называемый «мандат на электромобили» или Закон о снижении инфляции (IRA). Он обещает отменить его в первый же день своего второго срока, если будет переизбран.

Финансовый директор Hyundai Ли Сын Чжо сообщил, что компания следит за возможностями и планами по расширению ассортимента гибридных моделей в ожидании возможных изменений. «Даже если Трамп выиграет выборы, мы не ожидаем, что Закон о снижении инфляции (IRA) будет отменён».

Нынешний гибридный ассортимент Hyundai в США состоит из пяти моделей. Помимо упомянутых выше трёх моделей, доступны версии с подключаемым гибридным приводом для Tucson и Santa Fe. Kona, Sonata, Palisade и Santa Cruz —ключевые модели с двигателями внутреннего сгорания, которые пока не имеют гибридной версии. Palisade, предположительно, получит гибридную трансмиссию в следующем году.

#автомобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
10
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
2
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
1
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
20
Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
+
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
31
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
48
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Pixel 9 Pro XL появился в19-минутном видео на YouTube
+
Марсоход Perseverance обнаружил останки древней жизни
7
Wizards of the Coast планирует выпускать 1-2 видеоигры в год до 2026 года
+
Honda закроет два своих завода по производству бензиновых автомобилей в Китае
+
Windows 11 получила обновление, которое расширит функции «Проводника»
1
Xyber представила свой настольный компьютер в стиле автомобиля Tesla Cybertruck
+

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
292
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
7
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
3
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
57
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
27
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
54
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
13
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
11
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
10

Сейчас обсуждают

Роман Холод
13:59
1. Автор, а с чего вы решили, что там у вас умер конденсатор. Вот я даю даже не смотря гарантию, что он не умер. Если как вы говорите вышли из строя как вы их там назвали "ключи". Давайте начнем с то...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Игорь Павленко
13:59
Никто ни у кого не сосет. Каждому девайсу свое применение.
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Михаил Невский
13:59
акстись каждый день по 1-2 буку уничтожают посмотри newsader. ПВО даже для дронов не хватает
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
Игорь Павленко
13:56
Так не езди по городу)
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Игорь Павленко
13:52
Ну так точно так же никому не интересно, почему автор не использует ССД. Вот вообще насрать на его предрассудки. Зачем он написал столько текста?
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
slikts
13:52
Боятся ещё больше "увязнуть"...
Ответ Израиля на обстрел Голанских высот будет ограниченным
Игорь Павленко
13:50
Стало модно писать ради писанины. Статья абсолютно бестолковая. Такую портянку накатать ради чего? Ничто не мешает установить и то, и другое. Давно существуют тысячи вариантов домашних хранилищ д...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
si-cat
13:49
Стратеги над вражеской территорией давно не летают - не Вторая мировая 🤣
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
Rever Rever
13:48
Отлично
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
Максим Максимов
13:37
Ещё бы разблокированный множитель на 12400 но это уже мечты, кек, мечта называется 5600 который имеет этот множитель, какая проблема купить его, я так и не понял , потому что данная мать, максимум под...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем