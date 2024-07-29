Будущее модельного ряда Hyundai вызывает оптимизм

Hyundai является одним из автопроизводителей, активно инвестирующих в электрификацию. Как и другие автопроизводители, сейчас компания обращает внимание на гибридные технологии, особенно на расширение модельного ряда в США. Спрос на электромобили снижается по всему миру, а политическая неопределённость в США может повлиять на бизнес автопроизводителей в стране.

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В последнем отчёте о продажах Hyundai говорится о росте продаж гибридов Elantra Hybrid, Tucson Hybrid и Santa Fe Hybrid в первом полугодии. Продажи электромобилей Hyundai тоже выросли. Положительная динамика продаж компании связана с высоким спросом на внедорожники и гибридные автомобили, на чём автопроизводитель и намерен сосредоточиться.

В свете президентских выборов в США, среди автопроизводителей сохраняется неопределённость. Уходящее правительство приняло жёсткие меры по регулированию выбросов. Несколько штатов объявили полный запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания к концу десятилетия. Это вынуждает автопроизводителей переходить на электромобили.

Бывший президент Дональд Трамп, претендующий на переизбрание, имеет иную точку зрения. Помимо открытости к китайским автопроизводителям в Америке, Трамп затронул так называемый «мандат на электромобили» или Закон о снижении инфляции (IRA). Он обещает отменить его в первый же день своего второго срока, если будет переизбран.

Финансовый директор Hyundai Ли Сын Чжо сообщил, что компания следит за возможностями и планами по расширению ассортимента гибридных моделей в ожидании возможных изменений. «Даже если Трамп выиграет выборы, мы не ожидаем, что Закон о снижении инфляции (IRA) будет отменён».

Нынешний гибридный ассортимент Hyundai в США состоит из пяти моделей. Помимо упомянутых выше трёх моделей, доступны версии с подключаемым гибридным приводом для Tucson и Santa Fe. Kona, Sonata, Palisade и Santa Cruz —ключевые модели с двигателями внутреннего сгорания, которые пока не имеют гибридной версии. Palisade, предположительно, получит гибридную трансмиссию в следующем году.