Старший смартфон Xiaomi 15 будет обладать передовыми характеристиками.

Появилась новая утечка данных относительно смартфонов серии Xiaomi 15. На этот раз речь идёт о старшей модели Xiaomi 15 Ultra. Если простой Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro ожидаются вскоре после анонса процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, то наиболее дорогая модель появится лишь в первом квартале будущего года.

Инсайдер под ником Smart Pikachu рассказал об использовании здесь двухслойного экрана OLED с разрешением 2K. Подобные технологии применяются в последнем поколении планшетов iPad Pro, улучшая яркость и качество в формате HDR.

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Здесь также ожидается применение процессора Snapdragon 8 Gen 4. Объём оперативной памяти в максимальной конфигурации будет составлять 24 ГБ, а ёмкость аккумулятора превысит 6000 мАч.

В результате смартфон не назовёшь тонким или лёгким. Нынешний Xiaomi 14 Ultra весит 229,5 г при толщине корпуса 9,2 мм. Аппарат следующего поколения может оказаться ещё крупнее.

Прежде была информация о том, что модели Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra могут поступить в продажу за пределами Китая, тогда как Xiaomi 15 Pro будет исключительно для китайского рынка.