Vivo Y37 5G с аккумулятором 5000 мАч стоит от 1199 юаней

Компания Vivo у себя на родине выпустила очередной бюджетный смартфон Y37 5G. Устройство получило элегантный дизайн с плоской рамкой и экраном LCD с диагональю 6,56 дюйма и каплевидным вырезом. Работая на процессоре MediaTek Dimensity 6300, Y37 5G пытается найти баланс между производительностью и эффективностью. Устройство получило до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, которое может быть расширено картами памяти microSD.

Любители фотографировать оценят основную камеру с разрешением 13 Мп с поддержкой 10-кратного цифрового зума. Передняя камера 5 Мп отвечает за селфи и видеозвонки. Y37 5G обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт. Среди других характеристик боковой сканер отпечатков пальцев, двухрежимное подключение 5G и система OriginOS 4 на основе Android 14.

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Vivo Y37 5G продаётся в нескольких конфигурациях, чтобы удовлетворить различные потребности и пользователей с разными финансовыми возможностями: