Игра Fallout 4 получила крупное обновление

На портале GOG.com появился крупный мод для популярной игры Fallout 4, который желающие могут установить бесплатно. Чтобы он работал, в версии игры не должно быть установлено обновление для консоли последнего поколения.

Данный внушительный по размерам мод создавала команда Team FOLON, на что ушёл не один год. Установить его не смогут обладатели игры на консолях и купившие её в магазине Epic Games Store. К счастью, на GOG.com игра в данный момент предлагается со скидкой в 60%.

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Фанаты разрабатывали мод на протяжении пяти лет, и его размеры не позволили разместить его на большинстве популярных сайтов, где можно скачивать игровые моды. Для установки нужна Fallout 4: Game of the Year Edition на GOG.com или в Steam.

На сайте GOG.com мод устанавливается посредством GOG GALAXY при отключённых облачных сохранениях. Отключать их необходимо по той причине, что мод вносит в игровые файлы необратимые изменения, и игра может начать работать некорректно.

Обновление приносит свыше 200 квестов и 20 фракций. Ему требуется 65 ГБ дискового пространства, не считая места под установку Fallout 4: Game of the Year Edition.

Рейтинг мода на GOG.com сейчас составляет 4,6 из 5. Для бесплатного предложения это весьма заманчивый результат, с которым должны ознакомиться все поклонники этой видеоигры.