В то время как масштабный мод Fallout 4: London готовится к выпуску, дистрибьютор GOG решил прояснить некоторые вопросы совместимости. Компания подтвердила, что Fallout: London будет работать с версиями Fallout 4, приобретёнными в GOG и Steam, но не с версиями, купленными в Epic Games Store

В то время как масштабный мод Fallout 4: London готовится к выпуску, дистрибьютор GOG решил прояснить некоторые вопросы совместимости. Компания подтвердила, что Fallout: London будет работать с версиями Fallout 4, приобретёнными в GOG и Steam, но не с версиями, купленными в Epic Games Store, поскольку последний в настоящее время не поддерживает ключевую функцию, необходимую для запуска.

Fallout: London, которая позволяет игрокам путешествовать по постапокалиптической версии столицы Великобритании с открытым миром, столкнулась с несколькими трудностями на пути к своему релизу. В частности, у разработчиков Team Folon возникли проблемы с тем, чтобы игра работала с недавно вышедшим обновлением Fallout 4.

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Team Folon приняла решение отложить выход Fallout: London ещё в апреле, предвидя, что мод может столкнуться с «осложнениями» после выхода обновления Bethesda для нового поколения, и это решение оказалось разумным. На прошлой неделе после тестирования разработчик подтвердил, что обновление Fallout 4 для следующего поколения просто «недостаточно стабильно» для запуска Fallout: London прямо сейчас, и что мод будет поставляться с инструментом для возврата Fallout 4 к более старой версии.

Мы уже знали, что Fallout: London будет работать с GOG-версией Fallout 4, поскольку GOG распространяет мод (из-за его огромного размера он оказался слишком велик для размещения на Nexus Mods), но оставались вопросы о версиях игры, приобретённых в других магазинах ПК, которые GOG теперь решила решить.

В заявлении, предоставленном VG247, лицо компании подтвердило, что Fallout: London будет работать с GOG-версией Fallout 4, а также, что она совместима с релизом Steam — через ручной даунгрейд или с помощью инструмента для даунгрейда, который сейчас находится «в разработке». Однако копии Fallout 4, распространяемые Epic, не будут работать с Fallout: London, поскольку Epic Store не поддерживает важнейшую возможность отката к более ранним версиям игр. Тем не менее, есть надежда, что владельцы Epic в конце концов смогут принять участие в проекте. Team Folon уже подтвердила, что планирует обновить Fallout: London для работы с патчем Fallout 4 для нового поколения, как только Bethesda приведёт его в более стабильную форму.

Что касается того, когда игроки Steam и GOG смогут поиграть в Fallout: London, то это пока неизвестно. Team Folon недавно заявила, что «конец близок», но сначала мод должен пройти проверку качества в GOG.