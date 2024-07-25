В Cinebench R23 Core Ultra 9 285K примерно на 18% быстрее, чем Core i9-14900K.

Процессоры Intel Arrow Lake для настольных ПК должны появиться на прилавках где-то в октябре 2024 года, примерно через три месяца после дебюта AMD Ryzen 9000 Granite Ridge. Инсайдер Jaykihn опубликовал некоторые тесты флагманского предложения Intel: Core Ultra 9 285K. Образец был протестирован при мощности 250 Вт и сопоставлен с Core i9-14900K последнего поколения. Для всех последующих сравнений будет использоваться показатель квалификационного образца (QS), поскольку он ближе к розничной версии, чем к инженерному образцу (ES).

В многоядерном тесте Cinebench R23 Core Ultra 9 285K набирает 43118 баллов, что примерно на 18% быстрее, чем Core i9-14900K. В Geekbench преимущество становится гораздо менее впечатляющим, где оба процессора имеют почти одинаковую одноядерную производительность (2455 для Arrow Lake, 2432 для Raptor Lake). Однако Core Ultra 9 285K возвращает лидерство по многоядерной производительности с 27381 баллами против 23902 баллов у предшественника. Интересно, что Core i9-14900K возвращает лидерство в WebXPRT и Speedometer, но снова проигрывает в Crossmark.

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После нескольких доработок и обновлений BIOS и микрокода Core Ultra 9 285K должен обеспечить прирост производительности на 10–20 % по сравнению с Raptor Lake. Однако это может потребовать затрат электроэнергии, поскольку Intel увеличила максимальную рабочую температуру Arrow Lake (TjMax) до 105 градусов. Учитывая недавнюю проблему с процессорами Raptor Lake 13-го и 14-го поколения, вероятно, лучше использовать Core Ultra 9 285K с более низким пределом мощности, по крайней мере, на начальных этапах его развертывания.