На этот раз Microsoft решила надоедать сообщением о резервном копировании

Компания Microsoft известна тем, что регулярно досаждает пользователям операционных систем Windows различными всплывающими окнами, которые зачастую нельзя отключить. Часто это относится к обновлениям системы, а на этот раз окно показывает информацию о резервных копиях в облаке. Точнее говоря, в окне говорится о том, что система пользователя не поддерживает встроенный инструмент резервного копирования Windows. Советуется делать резервные копии на тот случай, если с компьютером что-то произойдёт.

Таким образом, Microsoft рекламирует своё облачное хранилище OneDrive и рекомендует приобретать больше дискового пространства. В бесплатном тарифе OneDrive даётся 5 ГБ дискового пространства, но при сохранении резервных копий оно может быстро закончиться. По цене $2 в месяц предлагается уже 100 ГБ, а за $7 в месяц даётся 1 ТБ. Если оплатить сразу на год, ежемесячная плата окажется ниже.

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Таким образом, неотключаемое окно подталкивает пользователей к работе с OneDrive. Остаётся только нажать на уведомление и отклонить его, после чего через какое-то время оно снова появится.

Резервное копирование важных файлов является нужным делом, но не обязательно использовать для этого OneDrive. Существует немало приложений для резервного копирования данных на локальный внешний диск без необходимости хранить файлы в облаке.